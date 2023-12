Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Look, Your Loot! med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Se, din tyveri! er et kortspill som inkluderer dungeon crawler og rollespillelementer sammen. Du starter med heltens kort som indikerer angreps- og forsvarsevnen. Sentrert rundt kortet ditt, vil du også få en kortstokk som randomiserer møtene dine i det mystiske fangehullet fullt av magi, erfaring, belønninger og fare. Alt du trenger å gjøre er å flytte heltekortet ditt til venstre, høyre, opp eller ned. Uansett hvilket kort helten din går gjennom, vil den samhandle eller kjempe med det. Vær oppmerksom på helsepoengene dine slik at du ikke dør av en av de sterke sjefene i spillet. Gå gjennom fangehull, lås opp kister, drikk eliksir, samle mynter, kast ildkuler, unngå giftige og piggete feller, beseire sjefer. Med hver sjef du beseirer, har du en sjanse til å oppgradere helten din etter hvert som du blir sterkere. Gå videre og begynn å utforske de farlige fangehullene og bli den ultimate fangehullmesteren i Look, Your Loot!Move - WASD eller piltastene (Sveip på berøringsskjermen) Du har 11 helter med forskjellige taktikker for å nå så mye tyvegods du kan. De er Knight, Mage, Paladin, Thief, Ruiner, Dark Druid, Sir Lancelot, Berserker, Assassin, Pest Doctor og Archer. Se, din tyveri! er laget av Dragosha. Spill deres andre 3D action-rollespill på Poki: Foggy FoxDu kan spille Look, Your Loot! gratis på Poki.Look, Your Loot! kan spilles av på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

