Dungeons & Dress-Ups er et unikt dress-up spill som inneholder elementer fra fantasy rollespill. Dette spillet vil sette deg inn i en magisk verden full av undring og skjønnhet, og du kan være hvem du vil! Vil du være en legendarisk kriger som stammer fra en forfedres linje av leiesoldater? Vil du være den rampete trolldomsprinsessen i et fjernt rike? Vil du være en rosahåret ork som bruker pil og bue? Eller vil du bare være en navnløs alvehelt med en interessant sans for stil for middelalderen? Du kan være alle sammen i Dungeons & Dress-Ups! Alt du trenger å gjøre er å lage helten din og bruke spillpanelet til å tilpasse alle aspekter av karakteren din fra hud, hår, ansiktstrekk, klær, våpen og bakteppet! Når du er fornøyd med kreasjonen din, trykker du på knappen til venstre for å lagre den på enheten din. Fortsett og vis oss hvor kreativ du er - er du klar til å velge ditt eget eventyr og lage det perfekte ensemblet av helter for de spennende historiene dine? Klikk eller trykk på en gjenstand/farge for å utstyre eller deaktivere den. Trykk på knappen øverst til venstre for å randomisere karakteren din. Trykk på knappen nedenfor for å lagre kreasjonen din. Dungeons & Dress-ups er utviklet av ARF Games i 2022. De har et morsomt underholdende kampspill på Poki: BearsusDu kan spille Dungeons & Dress-ups gratis på Poki.Dungeons & Dress- ups kan spilles av på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

