Pryd den kongelige skjønnheten i skinnende smykker! Princess Fashion Dress Up sender deg inn på slottets mest jentete soverom. Du kan endre prinsessens frisyre, hodeplagg og veske. Prøv deretter alle de vakre kjolene. Sørg for at prinsessen har et matchende par glitrende sko!

