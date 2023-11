Feir 25. desember i et festlig antrekk! Poki Christmas Dress Up lar deg bruke mange forskjellige typer ferieklær. Du kan prøve nissehatten, morsomme alveører og et skjerf med sukkertøy. Bruk deretter et par mistelteinøreringer og et stjernekjede for Noel. Din dames garderobe er fylt med grønne og røde kjoler, mønstrede skjørt og varme gensere. Du kan matche pene snøfnuggleggings med et blått og hvitt skjørt. Fullfør deretter juleantrekket med et par reinsdyrtøfler!

