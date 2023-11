Sprenge ferieboblene! I dette festlige arkadespillet vil du hjelpe julenissens alv med å rydde den snødekte himmelen. Sikt etter en klynge med matchende brikker, og hopp gruppen for å score. Det er gule klirrende bjeller, grønne juletrær og lilla candy canes. Du kan bruke en fargebombe til å forvandle en hel gruppe. I Bubble Charms Xmas vil du gå opp i nivå etter hvert 500. poeng. Start en ildkule for å ødelegge hver boble i veien. For å eliminere steinblokkere, må du fjerne alle de omkringliggende bitene!

Nettside: poki.com

