Fairy Dress-Up er et dress-up spill hvor du lager en eterisk eventyrfigur og tilpasser alle aspekter av dem. Du kan lage så mange karakterer du vil og dele dem enkelt med vennene dine. Det er tusenvis av kombinasjoner tilgjengelig: Velg mellom en rekke hudfarger, vinger, hårtyper, hårfarger, øyne, neser, lepper, kule antrekk, og til og med nydelige bakgrunner og rammer – slik at du kan ta det beste bildet! Du kan tilpasse fargen på hver minste detalj ved å bruke fargepanelet. Det er også en terningknapp på venstre side - denne knappen lar spillet lage en tilfeldig karakter for deg. Spill Fairy Dress-Up nå for å oppdage alle typer feer du kan lage. Ikke glem å dele de fantastiske kreasjonene dine med vennene dine! Klikk eller trykk på en gjenstand/farge for å utstyre eller deaktivere den. Trykk på knappen øverst til venstre for å randomisere karakteren din. Trykk på knappen nedenfor for å lagre kreasjonen din. Fairy Dress-Up er utviklet av ARF Games. De har andre fantastiske spill på Poki: Kawaii Dress-Up, Dungeons & Dress-Ups, Bearsus og Stick Fighter. Du kan spille Fairy Dress-Up gratis på Poki. Fairy Dress-Up kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

