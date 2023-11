Water Color Sort er et puslespill der målet ditt er å sortere væsker etter farge ved å blande dem riktig. Start med å flytte væskene inn i de riktige rørene til det bare er én farge per rør. Tenk logisk og finn din egen måte å sortere det fargerike vannet på. Hvis du blir sittende fast eller gjør feil, kan du alltid få et hint eller angre din siste bevegelse! Del vannfargesortering med vennene dine og lær hvem som kan fullføre spillet raskest!Klikk på en boble for å velge den, klikk deretter på et rør for å slippe den valgte ballen.Velg/flytt boble - Trykk eller venstre museklikkVannfargesortering ble opprettet av VNStart Studio. Spill deres andre spill på Poki: Emoji Sort Master og Fun Water SortingDu kan spille Water Color Sort gratis på Poki. Water Color Sort kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

