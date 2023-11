Color Car er et fargerikt ferdighetsspill der du må kjøre gjennom hvert nivå mens du bare berører hvitt! Laget av KasSanity, spill Color Car på Poki og se hvor mange nivåer du kan komme deg gjennom. Trykk på en hvilken som helst farge unntatt hvit og spillet er over. Dra nytte av power-ups som TNT, portaler og mer for å hjelpe deg med å fullføre. Hvor langt kan fargebilen din gå?Kontroller: Venstre/høyre piltaster - Styr venstre/høyre Mellomrom - Start på nytt Om skaperen: Color Car er laget av KasSanity, basert i Canada. De er også skaperen av KnockOff, Dashy Square og mer!

Nettside: poki.com

