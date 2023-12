Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Kawaii Dress-Up med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Kawaii Dress-Up er et søtt utkledningsspill hvor du kan lage og tilpasse ubegrensede mengder stilige karakterer. Start spillet og begynn å bruke favorittklærne dine. Tilpass alle aspekter av karakteren din fra hud, hår, ansiktstrekk, klær og mer! Du har også mange farger og mønstre å velge mellom! Når du er fornøyd med kreasjonen din, trykker du på knappen til venstre for å lagre den på enheten din. Fortsett og vis oss hvor kreativ du kan være! Er du klar til å bli den mest kjente moteisten i byen? Klikk eller trykk på en gjenstand/farge for å utstyre eller uutstyre den. Trykk på knappen øverst til venstre for å randomisere karakteren din. Trykk på knappen nedenfor for å lagre kreasjonen din.Kawaii Dress-Up er utviklet av ARF Games. De har andre fantastiske spill på Poki: Dungeons & Dress-Ups, Bearsus og Stick Fighter. Du kan spille Kawaii Dress-Up gratis på Poki.Kawaii Dress-Up kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

