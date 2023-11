Stick Fighter er et kampspill hvor du tar kontroll over én seks karakterer, som alle har helt forskjellige bevegelsessett! Kjør hansken i enkeltspillermodus og ta på deg hver av de andre karakterene i et forsøk på å bevise at du er den ultimate Stick Fighter! Hvis du foretrekker noe litt mer ekte, hopp inn med en venn og kjempe 1v1 for å endelig bestemme hvem som er den beste hunden! Skal du velge én karakter til hovedrollen, eller vil du bli en mester over alle?Stick Fighter er laget av ARF Games. Spill de andre spillene deres på Poki: Bearsus og Dungeons & Dress-UpsDu kan spille Stick Fighter gratis på Poki.Stick Fighter kan spilles på datamaskinen din og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Stick Fighter. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.