Stickman Fighter: Epic Battle 2 er et stickman-kampspill hvor du slipper sinne løs på bølger av fiendtlige stickmen. Dette spillet er et nivåbasert spill hvor fiendene dine blir sterkere og sterkere. Men jo bedre du kjemper, jo sterkere blir du fordi du kan kjøpe og oppgradere våpen som du vil motta i spillet. Sørg for å ha riktig timing. Kjemp på arenaen for å bli den seirende stickman. Spill Stickman Fighter: Epic Battle 2 gratis på Poki i nettleseren din på skrivebordet eller på mobilen.Kontroller: Trykk til venstre - Venstre pil / AHi høyre - Høyre pil / D Om skaperen: Stickman Fighter: Epic Battle 2 er laget av Playtouch. De er også skaperne bak de andre Stickman Army- og Stickman Fighter-spillene. Ikke glem å spille Stickman Fighter: Epic Battle, da det er prequel til dette spillet!

Nettside: poki.com

