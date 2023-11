Stickman Fighter: Epic Battle er et episk stickman-spill hvor du må kjempe mot endeløse bølger av fiendtlige stickmen. Selv om dette spillet har enkle kontroller, må timingen din være helt riktig for å komme deg gjennom alle nivåene for å bli den ultimate vinneren av kampen. Gå inn på arenaen og treff så mange stickmen du kan, mens du av og til bruker våpnene som du får. Siden dette er et HTML5-spill, kan du spille Stickman Fighter: Epic Battle både på skrivebordet og mobilen i nettleseren din. Spill dette spillet på Poki gratis!Kontroller: Trykk til venstre - Venstre pil / A Trykk til høyre - Høyre pil / D Om skaperen: Stickman Fighter: Epic Battle er laget av Playtouch. De er også skaperne bak de andre Stickman Army- og Stickman Fighter-spillene. Når du har fullført alle nivåene i dette spillet, kan du også spille oppfølgeren Stickman Fighter: Epic Battle 2 på Poki!

Nettside: poki.com

