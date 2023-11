Stickman Army: The Defenders er et kult strategisk stickman-spill. Ta avgjørelser om hvor du vil plassere hæren din slik at du kan kjempe mot fiendens hær og beskytte Det hvite hus for enhver pris! Du kan plassere bevæpnede menn i forskjellige posisjoner for å ta ned fienden, men du kan også be om luftstøtte for å få ekstra forsyninger. Stickman Army: The Defenders er et HTML5-kampspill som du kan spille på Poki i nettleseren din gratis.Kontroller:Bruk musen til å navigere gjennom spillet Om skaperen: Stickman Army: The Defenders er laget av Playtouch. De er også skaperne bak de andre Stickman Army- og Stickman Fighter-spillene.

Nettside: poki.com

