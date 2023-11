Stickman Army: Team Battle er et stickman-kampspill laget av Playtouch. Dette stickman-spillet er et kult turbasert spill hvor du for hver tur kan velge å øke størrelsen på hæren din, forbedre ferdighetene til dine nåværende jagerfly eller bruke ekstra verktøy for å beseire fiendens stickmen. Kjemp mot en fiendtlig stickman-hær og prøv å eliminere lederen deres. Jo flere hærer du beseirer, jo mer erfarne blir stokkmennene dine og jo sterkere blir fiendene dine. Fullfør spillet ved å ødelegge alle fiendens hærer.Stickman Army: Team Battle er et HTML5-spill som du kan spille på Poki både på skrivebordet og på mobilenheten i nettleseren din gratis. Kontroller: Stickman Army: Team Battle er et turbasert spill. Når det er din tur:- Bruk musen til å velge om du vil 1) Øk hæren din2) Forbedre ferdighetene/våpenene deres3) Bruk et spesielt våpen- Trykk på den røde knappen for å starte spinneren og trykk den igjen for å stoppe, slik at du se hvilken oppgradering du får. Om skaperen: Stickman Army: Team Battle er laget av Playtouch. De er også skaperne bak de andre Stickman Army- og Stickman Fighter-spillene.

