Kjemp mot fiendens hær fra toppen av tårnet ditt for å flytte fra nivå til nivå. Du må oppgradere våpnene dine og befeste tårnet ditt for å holde fiendene unna og drepe dem før de dreper deg. Bruk oppmerksomheten din godt i dette spillet da fienden kommer fra to sider. Hvis du virkelig havner i problemer, bruk "rage"-modusen der du kan sprenge dobbelt så mange kuler som i vanlig modus. Stickman Army: The Resistance er et HTML5-spill som du kan spille både på stasjonære og mobile enheter på Poki i din nettleser gratis. Om skaperen: Stickman Army: The Resistance er laget av Playtouch. De er også skaperne bak de andre Stickman Army: Team Battle, Stickman Army: The Defenders og Stickman Fighter-spill.

Nettside: poki.com

