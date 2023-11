Smashy Duo er et fartsfylt arkadespill der du kontrollerer to helter som kjemper mot det for å treffe så mange monstre og zombier du kan før de blir slått ut. Vis frem dine tennisferdigheter og beseire så mange zombier du kan. Spill Smashy Duo på Poki og lås opp power-ups og helter for å gjøre spillingen mer spennende. Smashy Duo-spillet inkluderer til og med globale ledertavler, slik at du kan se hvordan de knusende ferdighetene dine holder sammen! Spill Smashy Duo gratis i nettleseren din og ha det gøy å ødelegge så mange futuristiske monstre du kan! Kontroller: Space - Start Venstre piltast - Trykk til venstre Høyre piltast - Trykk til høyre Om skaperen: Smashy Duo er laget av Big Frost Games, basert i Malaysia. De er også skaperne av Circuroid.

Nettside: poki.com

