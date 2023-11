Linebacker Alley er et populært amerikansk fotballspill på nettet, laget av Tony Corbin. Selv om spillet har enkel gameplay, er det veldig populært i lang tid allerede. I lineback Alley er målet å bryte gjennom forsvarslinjene til motstanderen din og score et touchdown. Hver gang du scorer et touchdown, går du inn på et nytt nivå med flere motstandere som prøver å takle deg. Spillet starter med en opplæring for å gjøre deg kjent med kontrollene og de spesielle power-ups som er tilgjengelige. Derfra er det opp til deg å gjøre så mange touchdowns som mulig! Flytt til venstre - Venstre piltast Flytt til høyre - Høyre piltast Dash fremover - Pil opp Spinn - STony Corbin har laget Linebacker Alley-serien. Bortsett fra Linebacker Alley, skapte han også Linebacker Alley 2 som også er tilgjengelig på Poki.

Nettside: poki.com

