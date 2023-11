Linebacker Alley 2 er den andre delen i den populære Linebacker Alley-serien. Det er et amerikansk fotballspill, laget av Tony Corbin. I Linebacker Alley 2 er målet å bryte gjennom forsvarslinjene til motstanderen din og score et touchdown. Hver gang du scorer et touchdown, går du inn på et nytt nivå med flere motstandere som prøver å takle deg. I denne versjonen kan du ikke bare bruke smug, men du kan løpe rundt hele banen. Spillet har 14 nivåer.Move - Piltaster Boost - W Spin - STony Corbin har laget Linebacker Alley-serien. Bortsett fra Linebacker Alley 2, opprettet han også Linebacker Alley som også er tilgjengelig på Poki.

Nettside: poki.com

