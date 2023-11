4th and Goal 2019 er amerikansk fotball på nett, laget av Tony Corbin. I dette spillet spiller du quarterbacken til fotballaget ditt, og du må ringe for å score touchdowns og konvertere dem. Velg forskjellige trekk fra spilleboken for å sette opp et herlig pasningsspill, eller prøv å snappe noen meter til deg selv og sette opp et nytt spill. Velg dine skuespill fra spilleboken med omhu, slik at du kan fjerne blokkeringen av andre spillere for å score et forsøk og prøve å gjøre det til en laginnsats! Flytt - Piltaster Pass/Spill - A/S/D Boost - W Snap ball - Mellomrom Meny-navigering - Mouse4th and Goal 2019 ble laget av Tony Corbin. Det er en del av 4. og Goal-serien som startet tilbake i 2009. Tony Corbin har også laget forskjellige amerikansk fotball-spill siden den gang, som Linebacker Alley og Linebacker Alley 2 som også er tilgjengelig på Poki!

Nettside: poki.com

