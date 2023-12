Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for 2 Minute Football med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

2 Minute Football er et amerikansk fotballspill der du er quarterback! Etter at du har valgt hvordan du vil spille, er det opp til deg å styre spillerne dine forbi fiendene og komme til poengsonen. Les opp om motstandernes styrker og svakheter før kampen, slik at du kan velge de perfekte strategiene mot dem. Du trenger tre touchdowns for å vinne, men med kamper som bare varer i to minutter, må du være rask! Kan du lede laget ditt til seier og vinne Hjelmbollen?

Nettside: poki.com

