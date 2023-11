Vinn alle de olympiske begivenhetene i Olly's Medal Run! Denne sportsutfordringen kombinerer flere aktiviteter fra de olympiske sommerleker. All-star-atleten din kan løpe fort, hoppe over hekk og svømme i rekordfart. Etter å ha løpt inn i neste sone, må du fullføre en helt ny begivenhet! Prøv å vinne improviserte boksing- og fotballkamper for å fortsette å samle gull. Velg deretter en ny uniform og vinn medaljer for et annet land. Det er så mange måter å oppnå seier på!

Nettside: poki.com

