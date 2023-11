Slalom Hero er et arkadespill utviklet av b10b. I dette spillet kan du velge helten din og konkurrere på tre baner i vintersportslalåm-arrangementet. Styr mellom slalåmportene, samle løft for å forbedre tidene dine, og viktigst av alt, ha det gøy! Kan du vinne en gullmedalje i Slalom Hero?Styr - Venstre/Høyre piltasterSlalom Hero er skapt av b10b, et kanadisk spillutviklingsselskap som tilbyr gratis nettleserspill med arkadestil som kjerne. Spill de andre spillene deres på Poki: Rainbow Star Pinball, Superbike Hero, Stock Car Hero, Athletics Hero og Firefighter Pinball.

Nettside: poki.com

