Superbike Hero er et sportsspill hvor du kjører sykkelen din gjennom motstandere for å komme på førsteplass. Du får sykle i land over hele Europa og Midtøsten som England, Spania, Italia og Qatar. Kjør gjennom motstanderne i full fart og husk å bremse ned i svinger. Sørg for å samle mynter og booster også, slik at du kan bruke dem på flere oppgraderinger som hastighet, momentum, stabilitet og utholdenhet. Gjør deg klar til å nyte dette spennende motorsykkelspillet! Lean venstre - A eller Venstre piltast Lean høyre - D eller Høyre piltastSuperbike Hero er laget av b10b, et kanadisk spillutviklingsselskap som tilbyr gratis-å-spille nettleserspill med arkadestil. i deres kjerne. Spill deres andre spill Stock Car Hero på Poki!

Nettside: poki.com

