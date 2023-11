Short Ride er et nettspill laget av spillstudioet Gametornado. I dette spillet må du unngå farer, samle stjerner og prøve å overleve en ødeleggelseshanske. Short Ride er oppfølgeren til det populære spillet Short Life. Sett deg på sykkelen og hjelp den ulykkelige rytteren din til å se en annen dag! Venstre og høyre piltaster / A, D - Flytt til venstre og høyre Pil opp / W - Accelerate Space bar - Gå på / av sykkelen - Sørg for å kontrollere retningen til sykkelen som samt hastigheten.- Akkurat som Short Life har hvert nivå 3 stjerner å samle. Ta dem for bonuser!- Så lenge sykkelen din fortsatt har hjul, kan du sykle på den, selv om du faller av.Short Ride er laget av Gametornado basert i Tsjekkia. Det er den andre delen Short Life, Parkour Jump, Bow Mania og Lucky Life. Andre spill av denne skaperen er Rio Rex, l-a-rex, ny-rex, london-rex og Death Chase.

