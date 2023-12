Mini Train er et puslespill hvor du drar blokker og former som er spredt rundt på plattformen for å gjøre plass for det møtende toget. Disse brikkene er de nødvendige delene som danner togsporet, og det er bare du som kan hjelpe toget frem til bestemmelsesstedet. Bruk musen eller trykk lenge med fingeren for å ta tak i en blokk og flytte den dit du vil ved å dra den over skjermen. Piltastene kan bidra til å opprettholde en viss balanse i byggeklossene dine, og det er viktig hvor akkurat du holder formen for å snu den akkurat passe mye. Når du har dratt brikkene på plass slik at toget kan kjøre fra venstre til høyre uten å bli skadet, kan du trykke på play-knappen for å starte toget. Kan du hjelpe heltetoget vårt med å fullføre reisen i alle de nøye utformede nivåene i Mini Train? Ikke glem å dele denne plattformopplevelsen med vennene dine og løs disse gåtene sammen som et team! Dra og slipp formene spredt rundt plattformen for å gjøre en jevn vei for det møtende toget. Minitoget er laget av Gametornado, basert i Tsjekkia. Spill de andre spillene deres på Poki: Short Life 2, Bow Mania, Death Chase, Eugene's Life, Jelly Cat, Lucky Life, Parkour Jump, Rio Rex, Short Life og Short Ride. Studioets andre verk inkluderer Rio Rex, LA Rex, NY Rex og London Rex. Du kan spille Mini Train gratis på Poki. Mini Train kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

