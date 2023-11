Konkurrer mot storhodede fotballmestere! Dette sportsspillet lar deg spille i 1-mot-1 og 2-mot-2 kamper og turneringer. Det er et titalls europeiske lag med to stjernespillere. I festmodus kan du bli med en venn eller spille mot hverandre. Prøv å overgå alle lag i Heads Arena: Euro Soccer! Spill spillmodusen "Will Grigg Mode" og hør fotballfansen synge den virale sangen "Will Grigg's on fire" hver gang du scorer som Will Grigg mot Bastian Schweinsteiger i kampen mellom Nord-Irland mot Tyskland!

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Heads Arena: Euro Soccer. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.