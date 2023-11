Spill «Let Will Grigg Play!»-spillet og benytt anledningen til å spille Will Grigg mot Wales superstjerne Gareth Bale og hør fotballfansen synge den virale sangen «Will Grigg's on fire» hver gang du scorer som Will Grigg. Hvis vi scorer 100 000 virtuelle "Grigg Goals" kan vi fange Nord-Irlands manager Michael O'Neills oppmerksomhet og overbevise ham om å endelig la Will Grigg spille EM 2016. Klar - spill - score!

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Let Will Grigg Play. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.