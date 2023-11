Footballwars.online er et actionfylt IO-spill for flere spillere laget av ERIGATOHISHIMA. Ta på deg fotballhjelmen og -putene og gjør deg klar til å komme i gang med kampen. Footballwars.online kombinerer sportsånden og nåden til amerikansk fotball med den morsomme, kaotiske følelsen til et IO-spill. Målet ditt er enkelt, få ballen til målsonen og få et touchdown! Laget med flest poeng på slutten av spillet vinner. Spill Footballwars.online på Poki gratis og vis at du har det som trengs for å bli en NFL-stjerne! Kontroller: Mus - Flytt Om skaperen: Footballwars.online er laget av ERIGATOHISHIMA, basert i Japan.

Nettside: poki.com

