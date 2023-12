Stickman Escape er et puslespill plattformspill der du kontrollerer to stickman-venner som prøver å unnslippe anlegget de er innesperret i. Alt du trenger å gjøre er å kontrollere den blå personen og samle den blå nøkkelen, og ta over den røde personen og ta den røde nøkkel. Enkelt, ikke sant? Vel, det er vanskeligere enn du tror. Det er sikkerhetsvakter, kameraer, droner, lasere, kar med syre du kan falle i, og mye mer. Det er også andre fanger du kan redde og låse opp kostymene til. Faktisk kan du låse opp en mengde skall og tilbehør for å holde spillet friskt. Ikke glem å besøke Lucky Wheel for å tjene noen gratis penger mens du er i gang. Vi vet at du har ferdighetene som trengs for å rømme. Gå! Flytt - WASD eller piltaster Interact/Use - GSwitch-karakter - FZoom ut - ZPause - ESCStickman Escape ble opprettet av PEGASUS. Spill det andre spillet deres på Poki: Stickman Go! Du kan spille Stickman Escape gratis på Poki. Stickman Escape kan spilles på datamaskinen din.

