Thumb Fighter er et enkelt- eller flerspiller-kampspill basert på gammeldagse tommelkriger, laget av AVIX Games. Thumb fighter er tilgjengelig for alle nettlesere som støtter HTML5. Delta i en en-til-en fingerkrig i Thumb Fighter. Thumb Fighter utfordrer deg til å låse hender og kjempe om topplasseringen. Du kan velge å spille med morsomt utkledde sifre, inkludert Blinky, Bobbie, Red Bro eller BatThumb. Vent til den andre tommelen faller, og så hopper du på toppen. Spill Thumb Fighter i nettleseren din for å bevise hvem den virkelige Thumb War Champion er. Har du en venn å leke med? Velg deretter "P1 vs P2". Hvis du er alene, kan du spille mot datamaskinen med alternativet "P1 vs CPU". Deretter bestemmer du hvordan tommelfighteren din ser ut. Nedtellingen begynner. Spiller 1 bruker "A"-tasten og spiller to er "L"-tasten på tastaturet. Vinneren er den personen som er i stand til å holde tommelen på toppen lengst.Thumb Fighter er laget av Avix Games, basert i Buenos Aires, Argentina. De er også skaperne av Thumb Fighter Christmas, Thumb Fighter Halloween Exceptions, Stone Age Architect og mer!

