Jigsaw Photo Puzzle: Christmas er et puslespill der du må dra puslespillbrikker rundt og plassere dem på rett sted for å avsløre et fantastisk, kult bilde relatert til julehøytiden. Hvis du har alle brikkene på rett sted, fullfører du nivået! Det er 3 vanskelighetsgrader å velge mellom: lett, normal og vanskelig, hver legger til flere og flere brikker til puslespillet. Kom deg under teppet med en kopp varm sjokolade og spill denne avslappende puslespillopplevelsen i den mest fantastiske tiden av året! Enten klikk eller dra for å flytte en valgt brikke. Legg alle brikkene for å avsløre bildet og fullføre nivået.Jigsaw Photo Puzzle: Christmas ble skapt av Avix Games. Spill deres andre tenkespill på Poki: Jigsaw Photo Puzzle: Winter, Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Jigsaw Edition og Photo Puzzle: Slide Edition

Nettside: poki.com

