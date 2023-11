War Lands er et actionfylt rollespill med prosedyregenererte fangehull og fiender. Du starter som en kriger som kan spesialisere seg i ethvert ferdighetstre, enten det er sverd og skjold eller magiske evner. Du vil møte horder av skjeletter, trollmenn, troll og mange flere fiender som vil slippe nye gjenstander og våpen. Sørg for å ødelegge miljøgjenstander for å finne verdifullt bytte, da de vil hjelpe deg med å forbedre utstyret og trylleformularene dine. Hvert spill vil være annerledes når du spiller War Lands. Gjør deg klar for dette unike fantasieventyret! Flytt - WASD eller piltaster Angrep - Venstre museknapp Dash - Space Character Menu - C Inventar - B Pause - PWar Lands er laget av Titan Games Studio. Dette er deres første spill på Poki!

Nettside: poki.com

