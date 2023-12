Etter at modercellen har blitt infisert, kommer de lokale cellene sammen for å ødelegge alle de infiserte cellene! Nano War er et strategispill hvor du kan vinne, du må fange alle de infiserte cellene og gjøre dem blå! Fang de nøytrale cellene først for å bygge opp styrken din før du angriper de infiserte cellene for å vinne! Kan du fjerne alle de dårlige cellene fra kroppen for å bringe balansen tilbake? Flytt musepekeren og dra en linje fra en celle til en annen for å sende celler Nano War er laget av Okashi Games. Sjekk ut deres andre spill på Poki: MicroWars! Du kan spille Nano War gratis på PokiNano War kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett

Nettside: poki.com

