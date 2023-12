Apple Knight: Mini Dungeons er et actionplattform-rollespill hvor du er en modig helt som har et pålitelig sverd og en hel masse epler. Utforsk et rike i et fjernt fantasiland hvor du kan legge ut på heroiske eventyr. Oppdag magiske skoger og bekjemp de skumle fiendene der, samle gull og verdifulle edelstener fra skjulte fangehull, lås opp spennende nye antrekk og beseire hver tøffe sjef spillet får deg til å møte. Hopp, løp, sving, kast epler, gjør hva som helst for å fullføre Apple Knight: Mini Dungeons og lås opp alle hemmelighetene i spillet.Flytt - WASD eller piltasteneHopp - Z eller J eller SpaceAttack - X eller K eller ControlDash - V eller ; eller AltThrow apples - C eller L eller ShiftApple Knight: Mini Dungeons er laget av Limitless LLC. De har et annet spill på Poki: Apple Knight, Apple Knight: Fight og Viking Village! Du kan spille Apple Knight: Mini Dungeons gratis på Poki.Apple Knight: Mini Dungeons kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett .

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Apple Knight: Mini Dungeons. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.