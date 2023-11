War of Caribbean Pirates

Arghhhh kompis! Har du det som trengs for å være den siste piraten som står? Utforsk Karibien for å beseire fiendene dine og fortsett med søket i denne sverdkamp-thrilleren. Men pass på! Hver ny landsby vil ha sin egen type pirat med sine egne krefter og ferdigheter. Kutt, blokker og løp for å erobre fiendene dine og det åpne havet i dette actionfylte pirateventyret. Kontroller: WASD - flytt Mus - se deg rundt Venstre klikk-angrep Høyreklikk - blokker Mellomrom - hopp Skift - sprint Q - rull C - huk L - lås/lås opp mus

Nettside: poki.com

