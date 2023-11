Hopp i karten din og sett av sted for å redde lagets base i dette IO-racing-/actionspillet! Enten du er i skogen eller i oasen, surr rundt i karten din og skyt på fiender for å holde deg på kurs. Laget som stjeler flest flagg eller skyter ned flere fiender vinner i denne morsomme flerspillerarenaen. Kontroller W/A/S/D - Styr mus - Klikk for å skyte mellomromstasten - Jump Shift - Turbo

Nettside: poki.com

