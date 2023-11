SocCar er et spennende, IO flerspiller fotball- og bilracerspill hvor du vil spille mot andre spillere for å se hvilket lag som er best! Har du noen gang lurt på hvordan fotball ville sett ut hvis den ble spilt av biler? Vel SocCar svarer på det spørsmålet, og gir racing og fotballmoro på en gang med den ekstra defensive taktikken med å skyte fiendene dine! Bli med i et rom eller start din egen kamp med venner for å oppleve SocCar-handlingen på Poki. Kontroller: WASD - Drive Mus - Sikt Venstre museknapp - Skyt Høyre museknapp - Rull Mellomromstasten - Hopp Shift - Turbo Om skaperen: SocCar er laget av Martian Games. De er også skaperen av Kart Wars og Westoon.

Nettside: poki.com

