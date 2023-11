Archer Master 3D: Castle Defense er et simulatorspill med middelaldertema laget av CyberGoldfinch. Grip pilene dine og forbered deg på å være den siste personen som forsvarer slottet! Skyt invaderende fiender så fort som mulig og bruk oppgraderinger for å gjøre karakteren din sterkere. Det meste av byen har forlatt deg, så har du det som trengs for å redde hjemmet ditt? Kontroller: WASD eller piltastene - Flytt Mellomrom - Hopp Shift - Kjør E - Utstyr bue Venstre museknapp - Skyt, hold for å trekke strengen hardere Høyre museknapp - Sikt Musrulling eller Z/X - Zoom inn/ut Om skaperen: Archer Master 3D: Castle Defense er laget av CyberGoldfinch. De er også skaperne av mange andre flotte simulatorspill som Deer Simulator, Tiger Simulator og mer!

Nettside: poki.com

