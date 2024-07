Noob Archer er et puslespill som har skyteelementer. Verden har blitt overkjørt av zombier, og du må kvitte verden for ondskap en zombie om gangen! Bruk pil og bue for å fjerne alle nøye utformede nivåer av zombier. Zombier i dette spillet vil dø så snart en av pilene dine (eller en miljøfare som en dynamitt) treffer dem. Så sikt forsiktig og nyt å oppdage flere kreative måter å skyte zombier på. Noen nivåer vil gi deg færre piler enn det er zombier, så du må også legge strategi og prøve å ødelegge flere fiender med en enkelt pil. Hopp gjerne over et nivå hvis du står fast. Kan du fullføre alle 150 nivåene i Noob Archer? Hold nede venstre museknapp eller fingeren for å sikte, og slipp for å skyte. Noob Archer ble skapt av Vanorium. Dette er deres første spill på Poki! Du kan spille Noob Archer gratis på Poki. Noob Archer kan spilles på datamaskinen din og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Noob Archer. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.