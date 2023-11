Start motorene dine og gjør deg klar til Go Kart Go! Ultra! Velg sjåføren din med omhu og løp rundt Old Station, Central Park, Watermill Mine og mer. Spill Go Kart Go! Ultra! På Poki og samle stjerner for å låse opp nye karakterer. Gi racingmodusen for to spillere en sjanse og konkurrer mot vennene dine. Vinn en runde Go Kart Go! Ultra online og få ultimate skryterettigheter! Kontroller: Spiller 1 Piltastene - Styr Space - Bruk element Shift - Hopp og drift Z - Se tilbake Esc/P - Pause M - Demp lyd Spiller 2 WASD-nøkler - Styr Q - Bruk element Tab - Hopp og drift E - Se tilbake Esc/P - Pause M - Demp lyd Om skaperen: Xform Games er basert i Nederland og er også skaperen bak Rally Point 5.

Nettside: poki.com

