Burnin' Rubber 5 XS er et racingspill hvor du prøver å komme på førsteplass ved å forlate motstanderne dine med alle nødvendige midler. Enten øke hastigheten og få dem til å spise støvet ditt, eller bruk de oppgraderbare bilvåpenene dine for å få dem til å bite i støvet! Samle dollarskiltene på banen, og bruk dem senere på kraftige tilpasningsmuligheter og øke kjøretøyets kraft. Har du det som kreves for å bli den beste syklisten i byen? Spill Burnin' Rubber 5 XS og finn ut! Drive - WASD eller Arrow Keys Fire - Z Rocket - X Drift - ShiftBurnin' Rubber 5 XS er utviklet av XFormGames. De er teamet bak det fantastiske racingspillet Go Kart Go! Ultra!.

Nettside: poki.com

