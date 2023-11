Operation Desert Road er et actionspill hvor du kjører pansrede kjøretøy og ødelegger alt du kan se. For å fullføre et nivå er alt du trenger å gjøre å nå målet, men du får flere poeng hvis du ødelegger motstanderne og hindringene på veien. Bruk pengene du har tjent på nye og forbedrede kjøretøy, slik at du kan utforske de nye kartene med stil med over 32 forskjellige kjøretøy med sine egne egenskaper!Operation Desert Road ble laget av XFormGames. Spill de andre spillene deres på Poki: Burnin' Rubber Crash n' Burn, hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede, Gladiator True Story, rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra!, and Burnin' Rubber 5 XSDu kan spille Operation Desert Road gratis på Poki.Operation Desert Road kan bare spilles på datamaskinen din foreløpig.

Nettside: poki.com

