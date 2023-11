Rally Point er et 3D-bilracerspill hvor du må rase for å komme på førsteplass i forskjellige racingbaner over hele kloden. I dette spillet kan du teste hvor godt du kjører på ekstreme spor. Byer, ørkener, gater, you name it! Gå full gass og oppnå raskeste poeng under en tidsbegrensning. Bruk styreferdighetene dine, svep gjennom veikurver og få fart på det hele ved å bruke nitro-boosten. Men ikke overoppheting motoren din, da den vil kortslutte bilen din! Å oppnå tidsrekorder vil gi deg tilgang til nye kjøretøy, nye spor og tilpasningsmuligheter. Så fortsett og kjør favorittbilen din til målstreken!Styr - WASD eller piltasterReset - RPause - Esc eller PNitro - Space eller ZDrift - Venstre shift eller XRally Point er laget av XFormGames. De har andre ferdighetsspill på Poki: Burnin' Rubber Crash n' Burn, hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede, Gladiator True Story, rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra!, and Burnin' Rubber 5 XSDu kan spille Rally Point gratis på Poki. Rally Point kan bare spilles på din stasjonære datamaskin.

Nettside: poki.com

