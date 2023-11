Burnin' Rubber Crash n' Burn er et kjørespill der du prøver å komme på førsteplass ved å forlate motstanderne ved å bruke ild, raketter og andre våpen. Enten øke hastigheten og få dem til å spise støvet ditt, eller bruk de oppgraderbare bilvåpenene dine for å få dem til å bite i støvet! I denne actionfylte racingopplevelsen må du fullføre over 25 unike oppdrag rundt om i byen og ødelegge alt i veien mens du unngår å bli tatt. Sørg for å plukke opp hver power-up du ser for å finne kule boosts som eksplosjoner. Og ikke glem å låse opp nye kjøretøy og oppgraderinger med pengene du har tjent i det trygge huset! Har du det som trengs for å bli byens beste racer?Burnin' Rubber Crash n' Burn er utviklet av XFormGames i januar 2022. De er teamet bak de fantastiske racing- og plattformspillene: hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede , Gladiator True Story, rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra!, og Burnin' Rubber 5 XSDu kan spille Burnin' Rubber Crash n' Burn gratis på Poki.Burnin' Rubber Crash n' Burn kan bare spilles på din stasjonære datamaskin foreløpig.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Burnin' Rubber Crash n' Burn. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.