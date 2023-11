Cartoon Mini Racing

Vroom vroom! Velg din fargerike bil og kjør! Zoom over veier, broer, fjell og mer mens du prøver å slå konkurrentene i dette morsomme bilracerspillet. Fullfør først for å låse opp nye nivåer og kjøp nye kjøretøy for å øke hastigheten! Ta tak i en venn og prøv racingmodusen for to spillere. Vinneren får skryterett! Kontroller: Piltastene - Styr H - Tilbakestill bilen

Nettside: poki.com

