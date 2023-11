Adventure Drivers er et bilracerspill hvor du prøver å komme først i mål blant andre syklister. Er du klar for et kjøreeventyr? Hopp inn i bilen din og løp gjennom tropene for å komme først i dette heftige racingspillet. Knus konkurransen for å vinne trofeer og plukke opp mynter og poeng for å låse opp nye biler og oppgraderinger. Del spillet med vennene dine og spill det sammen for å maksimere moroa! Vend - A/D eller Venstre/Høyre piltaster Kast våpen - EnterBruk nitro - ShiftAdventure Drivers ble laget av Bikas. Spill de andre spillene deres på Poki: shape-fold og Shape Fold NatureAdventure Drivers kan spilles både på skrivebordet og på mobiltelefonen din på Poki gratis: Adventure Drivers

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Adventure Drivers. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.