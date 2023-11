Er du den neste Shurican Ninja? Skjær deg gjennom hindringer og mer for å avansere fra nivå til nivå, utfordre til utfordring eller gjennom endeløs modus. Før ninjaen din i sikkerhet gjennom dette Flappy Bird-lignende spillet for å tjene poeng som du kan løse inn for bedre antrekk og våpen. Se opp for de brennende kantene; de er like farlige som hindringene du møter! Kontroller: Klikk med mus/tastatur - Hopp Om skaperen: Ninja Shurican er laget av SnoutUp Games basert i Litauen. Du kjenner kanskje til SnoutUp Games fra kung-fu-kamp mot Iron Snout, skytespillet Cave Blast med svinetema, beat-'em-up Bacon May Die (også med grisetema) og svinehakker som kjemper mot sverd.

Nettside: poki.com

