Iron Snout er et nettbasert kampspill laget av SnoutUp hvor du spiller som en gris, og må kjempe mot ulvene. Slå, spark og bla deg gjennom bølger av ulver og andre skurker. Unngå økser og andre kastede prosjektiler med piltastene. Spill Iron Snout for å vise de ulvene at de ikke skal rote med griser. Du og en venn kan spille Iron Snout gratis i Wolfieball-modusen for 2 spillere, eller dere kan kjempe mot ulvene solo i Classic og Sudden Death-modus. I år har Iron Snout fått en juleoppdatering med den fantastiske nisse-snuten. Du kan også vinne premier ved å fullføre prestasjoner.Bruk piltastene for å hoppe og treffe ulver.Se rekkefølgen prosjektiler og fiender gyter; Du kan sjekke statistikken din i Iron Snout på hovedtittelskjermen; Iron Snout tilbyr to verdener: City og Forest, som endrer fiende- og prosjektiltyper.Iron Snout er laget av SnoutUp Games basert i Litauen. Du kjenner kanskje til SnoutUp Games fra skytespillet Cave Blast med svinetema, beat-'em-up Bacon May Die (også med grisetema), sverdbekjempende svinehakker og ninjahopping Ninja Shurican.

Nettside: poki.com

