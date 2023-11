Cave Blast er et fartsfylt skytespill med mange spillbare figurer. Skyt flaggermus og andre monstre! Dette actionspillet våger deg til å fly og skyte med våpenet ditt samtidig. Du kan spille som en talentfull gris, hund, vampyr eller alv. Start med en pingvin eller bie-sidekick, eller velg en spesiell kraft! Gjør deg klar til å hogge datamaskinen hele dagen mens du spiller dette spillet! Flytt svinekortet mot kortet du vil samhandle med. Flytt - piltaster, WASD eller trykk på ønsket kortsporCave Blast ble laget av Snoutup Games. Spill deres andre svinespill på Poki: Card Hog, Iron Snout, Bacon May Die, Cave Blast, Hop Chop, Bunny Goes Boom og Ninja Shurican

Nettside: poki.com

