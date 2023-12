Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Kickflip Santa med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Kickflip Santa er en sidescroller hvor du spiller som en skateboarding-nisse og leverer gaver til barna mens du trikser! Du må levere spesifikke mengder gaver på hvert nivå, og poengsummen din er basert på både antall gaver levert og den totale poengsummen din fra å gjøre triks! Pop-shuvit over alver og spark et juletre og slip deg nedover bakken for å bli den ultimate julenissen! Sjekk ut alle de forskjellige skallene og skateboardene for å tilpasse julenissen til hvordan du vil se ut! Kan du skate for å redde julen? Akselerer - Hold nede høyre piltast Hopp - Pil opp-tasten Grind - Pil ned-tast Brems - Venstre piltast Kast present - mellomromstasten Nollie - Pil opp + D Heelflip - Pil opp + S Pop Shuvit - Pil opp + A Kickflip - Pil opp + W På mobil er det knapper å trykke på, bortsett fra at triksene er tilfeldige! Kickflip Santa ble skapt av BUN GUN. Sjekk ut deres andre fantastiske spill på Poki: Hoppenhelm, Dodge Blast og Wild Bullets! Du kan spille Kickflip Santa gratis på Poki. Kickflip Santa kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Kickflip Santa. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.